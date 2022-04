Marine Le Pen heeft zondag opgeroepen tot de "grote ommekeer die Frankrijk nodig heeft". Ze vroeg iedereen die niet voor ontslagnemend president Emmanuel Macron gestemd heeft, om haar beweging te vervoegen in de aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Sommige van de vroege peilingen op basis van exitpolls, met name de peiling die het Belgische La Libre publiceerde, gaven een gelijkspel tussen Le Pen en Macron in de eerste ronde, met elk 24 procent.

Het blijkt uiteindelijk verre van zo nipt, maar dat neemt niet weg dat Marine Le Pen een goede avond had.

Ze eindigt op de tweede plaats met naar schatting ergens tussen 23,3 en 24,7 procent van de stemmen. Dat is het beste resultaat ooit voor haar partij in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In 2017 behaalde ze 21,3 procent alvorens, na een barslecht debat met Macron, tenonder te gaan in de tweede ronde. Macron won destijds in de tweede ronde 66,1 procent van de stemmen, tegen 33,9 voor Le Pen.

Dit keer leken de zaken de verkeerde kant op te gaan voor Le Pen. Ze kreeg concurrentie op haar rechterflank van Eric Zemmour, die haar een tijdlang aftroefde in de peilingen, en die prominente leden van haar partij deed overlopen. Er was de potentieel desastreuse nabijheid met Vladimir Poetin. Maar de liefde voor Poetin deed eerder Zemmour de das om dan Le Pen. Zemmour had tot de Russische tanks de grens overstaken beweerd dat Poetin geen invasie zou riskeren. Ook: de schreeuwerige radicaliteit van Zemmour, die haar aanviel op haar rechtervleugel, stelde Le Pen in staat om zich als gematigd op te werpen, als een consensusfiguur - iemand die opgeschoven was van extreemrechts naar sociaalrechts, of sociaal tout court. Ze glimlachte meer. Ze praatte vaker over haar poezen dan over migratie.

Die ruk naar matiging, die trouwens al in 2017 was begonnen, zette ze ook zondagavond verder.

'Keuze tussen twee visies'

Ze riep de kiezers van 'rechts, links, elders, van elke afkomst, op om deze grote nationale volksbeweging te vervoegen'. In de tweede ronde hebben de Fransen volgens Le Pen de keuze tussen twee tegengestelde visies, met aan de ene kant 'verdeeldheid, onrechtvaardigheid en wanorde', belichaamd door Macron, en de 'sociale rechtvaardigheid' aan de andere kant. 'Wat zich op 24 april zal afspelen wordt een keuze voor de samenleving en de beschaving', aldus Le Pen. 'Jullie stem bepaalt welke plaats de mensen krijgen tegenover de macht en het geld.'

Le Pen belooft 'de soevereiniteit van Frankrijk te herstellen', een referendum te houden en de 'sociale kloof' te verkleinen. Ze wees ook op haar 'economisch patriottisme' via steun aan de kmo's 'die banen creëren'. 'Ik zal Frankrijk er op vijf jaar tijd weer bovenop helpen' en 'de vele breuken herstellen' van het verscheurde land.

Het blijft een hele klus om Macron te verslaan in de tweede ronde, maar met de stemmen van Zemmour erbij en misschien stemmen van de populist Mélanchon, wiens kiezers volgens sommige peilingen ten dele naar Le Pen zouden kunnen overstappen, is ze toch op weg om beter te doen dan in 2017.

