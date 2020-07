Onder druk van aanhoudend straatprotest heeft de Malinese president Ibrahim Boubacar Keita (IBK) zaterdagavond laat beslist tot een 'feitelijke ontbinding' van het Grondwettelijk Hof. De betogers eisen dat IBK opstapt, maar de president hoopt met die ontbinding alvast wat druk van de ketel te halen. Bij protesten vrijdagavond vielen zeker drie doden. Ook zaterdag kwam het opnieuw tot protest, al stelden journalisten ter plaatse vast dat de opkomst lager was.

De betogingen van vrijdag werden gevolgd door de zwaarste rellen in jaren in hoofdstad Bamako. Later die avond werden enkele leiders van de protestbeweging opgepakt. Ook zaterdagavond was het opnieuw onrustig. Vooral in de buurt van de moskee van de conservatieve imam Mahmoud Dicko, beschouwd als de leider van het protest, was de sfeer geladen. Zijn aanhangers vreesden dat ook hun leider was opgepakt, en gingen de confrontatie aan met de ordediensten. Die laatsten schoten met scherp in de massa, waarbij verschillende zwaargewonden vielen. In een korte tv-toespraak, de vierde in nauwelijks een maand, kondigde IBK een naar eigen zeggen 'feitelijke ontbinding' van het gecontesteerde Grondwettelijk Hof af.

De president beloofde de benoemingsdecreten van de rechters die nog in functie zijn, in te trekken. Er zouden snel nieuwe rechters aangesteld worden. Vorige pogingen van de president om het protest te kalmeren, zoals een voorstel voor een regering van nationale eenheid, hadden het tegenovergestelde effect. Vrijdag leidde dat tot gewelddadig protest, onder meer tegen symbolen van het regime, zoals het parlement en de gebouwen van de staatsomroep. Keita werd in 2018 verkozen voor een tweede termijn van vijf jaar, maar krijgt toenemende kritiek over de economische crisis en het jihadistisch geweld dat hij maar niet onder controle krijgt.

