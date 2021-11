Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is in Zweden de sociaaldemocrate Magdalena Andersson tot premier verkozen. Net als bij de eerste stemming verkreeg ze de nodige steun.

Andersso haalde het met 173 stemmen tegen, 101 voor en 75 onthoudingen. Andersson kreeg de steun van haar sociaaldemocraten en van een onafhankelijke. De Groenen onthielden zich, net als de Linkse Partij en de Centrumpartij. In Zweden krijgt een regering het licht op groen zolang er geen absolute meerderheid van 175 verkozenen het vertrouwen niet geeft.

Naar verwachting zal de voormalige minister van Financiën vandaag haar regering en haar regeringsverklaring voorleggen aan het parlement. Nog diezelfde dag zou de minderheidsregering die enkel uit sociaaldemocraten bestaat zich vervolgens voorstellen aan de koning, alvorens de werkzaamheden officieel van start kunnen gaan.

Moeilijke taak

In september 2022 zijn er parlementsverkiezingen in Zweden. Tot dan staat Andersson voor een moeilijke taak. Ze heeft voor elk besluit steun nodig van oppositiepartijen en ze moet regeren met de begroting zoals die is voorgesteld door de Zweden Democraten, de christendemocraten en de conservatieven. Haar eigen begrotingsvoorstel werd afgekeurd in het parlement.

Afgelopen woensdag - minder dan acht uur na haar (eerste) verkiezing in het parlement tot eerste vrouwelijke regeringsleider in Zweden - had de 54-jarige Andersson bij parlementsvoorzitter Andreas Norlén haar ontslag ingediend. Zij had immers de steun van de Groenen voor haar minderheidscoalitie verloren toen een begrotingsvoorstel van drie oppositiepartijen werd aangenomen. Het voorstel was ingediend door onder meer de rechtspopulistische partij Zweden Democraten. Dat was voor de Groenen de reden om de steun in te trekken.

Hoewel Zweden internationaal bekendstaat als voorloper op het gebied van gendergelijkheid, heeft het land nooit een vrouwelijke premier gehad. In andere Noord-Europese landen als Finland, Noorwegen, Denemarken en IJsland stond al wel een vrouw aan het hoofd van de regering.

