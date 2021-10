Het regime in Venezuela 'schort zijn deelname' aan de dialoog met de oppositie op. Dat is zaterdag in Caracas meegedeeld nadat bekendraakte dat een vertrouweling van president Nicolas Maduro is uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

'Onze delegatie kondigt aan dat ze haar deelname aan de onderhandelingstafel en de dialoog opschort. We nemen niet deel aan de vierde ronde die morgen 17 oktober van start moest gaan uit protest tegen de brutale agressie (...) tegen Alex Saab', aldus de mededeling die parlementsvoorzitter en delegatieleider Jorge Rodriguez voorlas op televisie.

Even voordien was bekendgeraakt dat Alex Saab op een vliegtuig van Kaapverdië naar de Verenigde Staten zat. Saab is een Colombiaanse zakenman die nauwe banden heeft met Maduro. Hoewel hij in de cel zat, had de linkse president hem lid gemaakt van het team dat met de oppositie onderhandelingen voert over de politieke impasse in het land. Saab heeft eveneens de Venezolaanse nationaliteit en beschikt over een diplomatiek paspoort van het land. Saab werd in juni 2020 opgepakt tijdens een tussenlanding in Kaapverdië.

De zakenman annex diplomaat en zijn partner Alvaro Pulido worden in de VS beschuldigd van het witwassen van geld en fraude. Ze zouden aan het hoofd staan van een netwerk dat Maduro en zijn regime in staat stelde om voedselhulp te verduisteren. Ze zouden zo'n 350 miljoen dollar vanuit Venezuela hebben doorgesluisd naar rekeningen in de VS en andere landen. Saab riskeert 20 jaar cel.

