Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, is overleden. Ze werd 84 jaar.

Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, is overleden. Ze werd 84 jaar. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Albright gaf mee richting aan het westerse buitenlands beleid in de nasleep van de Koude Oorlog.

Albright was een centrale figuur in de regering van president Bill Clinton, eerst als VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties en nadien, van 1997 tot 2001, als minister van Buitenlandse Zaken.

Albright overleed aan de gevolgen van kanker.

Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, is overleden. Ze werd 84 jaar. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Albright gaf mee richting aan het westerse buitenlands beleid in de nasleep van de Koude Oorlog.Albright was een centrale figuur in de regering van president Bill Clinton, eerst als VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties en nadien, van 1997 tot 2001, als minister van Buitenlandse Zaken. Albright overleed aan de gevolgen van kanker.