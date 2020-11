In Frankrijk gaan vanaf zaterdag de kleine winkels opnieuw open. Ze mogen tot 21 uur open blijven. Dat is één van de vele versoepelingen die de Franse president Emmanuel Macron dinsdagavond heeft aangekondigd.

De Franse president Macron kondigde dinsdagavond in een toespraak tot de bevolking een verlichting aan van de beperkingen die de Franse overheid heeft opgelegd. Frankrijk is volgens Macron over de piek van de tweede coronagolf heen. Het aantal nieuwe besmettingen daalt snel. Volgens de president is het ergste vermeden, maar moet een derde golf absoluut vermeden worden. De nationale lockdown zou vanaf 15 december opgeheven worden en vervangen worden door een avondklok. Die zou ingaan vanaf 21 uur en duren tot 7 uur. Enkel op de feestavonden 24 en 31 december zou dat niet gelden.

De afschaffing van de lockdown kan volgens Macron alleen als het aantal corobabesmettingen per dag daalt tot rond de 5000. De Franse president bood de mensen voor de komende feestdagen een perspectief. Kerstmis kan met de familie worden gevierd, aldus Macron. 'Maar niet te veel mensen aan tafel', waarschuwde hij. Grote bijeenkomsten blijven sowieso verboden.

Kleine winkels kunnen vanaf zaterdag opnieuw de deuren open en vanaf 20 januari gaan mogelijk de bars en restaurants opnieuw open. Ook de Franse middelbare scholen gaan vanaf die datum volledig open, met alle leerlingen, maar enkel als het aantal dagelijkse coronabesmettingen onder de 5000 blijft. Twee weken later zouden ook de universiteiten opnieuw de deuren openen. Als de lockdown op 15 december opgeheven kan worden, gaan ook de Franse bioscopen, musea en theaters opnieuw open.

Vaccinatie niet verplicht, skiën niet in kerstperiode

Macron kondigde dinsdag ook aan dat vaccinatie tegen covid-19 niet verplicht wordt. Volgens de Franse president kan de vaccinatiecampagne vanaf eind december of begin januari massaal beginnen, in de eerste plaats voor 'de meest kwetsbare mensen'.

Dat de skigebieden in Frankrijk voor de kerstvakantie zouden opengaan, acht Macron onmogelijk. 'De regering is overleg gestart met de lokale functionarissen en met de uitbaters van de skigebieden. Het lijkt mij echter onmogelijk om een opening voor de feestdagen voor te stellen', zei de Franse president. Macron hoopt wel op een heropening in januari, 'in goede omstandigheden'.

