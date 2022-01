De Franse president Emmanuel Macron wil dat de onderhandelingen over het herstel van het Iraanse atoomakkoord versnellen. Dat is nodig om 'vooruitgang te boeken', zo heeft hij zaterdag telefonisch laten weten aan zijn Iraanse ambtsgenoot Ebrahim Raisi.

Westerse diplomaten vinden dat de onderhandelingen te traag verlopen, een doorbraak is voorlopig nog niet in zicht. Macron heeft in het gesprek herhaald ervan overtuigd te zijn dat een diplomatieke oplossing mogelijk is en heeft ook gezegd dat bij de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst duidelijke en voldoende inzet van alle partijen vereist is, laat het presidentiële kantoor weten. Volgens de Iraanse president Raisi heeft de Islamitische Republiek 'tijdens de onderhandelingen blijk gegeven van haar wil en ernst om tot een akkoord te komen'.

Teheran meldde eerder deze week 'vooruitgang in de goede richting', maar gaf aan dat 'belangrijke kwesties onopgelost' bleven en 'politieke besluiten van Washington' vereisten. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen wordt sinds april vorig jaar op hoog niveau gepraat over het opnieuw beperken van de Iraanse nucleaire activiteiten. Dat overleg lag een paar maanden stil, maar de delegaties komen sinds november weer samen voor onderhandelingen.

Het Joint Comprehensive Plan of Action uit 2015 perkte het Iraanse nucleaire programma drastisch in ruil voor verlichting van de economische sancties. De Verenigde Staten trokken zich in 2018 onder voormalig president Donald Trump uit het akkoord en legden Iran opnieuw sancties op. Iran reageerde door verschillende nucleaire afspraken, die de ontwikkeling van nucleaire wapens moesten tegenhouden, te verbreken. De huidige Amerikaanse president Joe Biden wil het akkoord graag herstellen.

