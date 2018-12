Macron vraagt partijen en vakbonden om op te roepen tot rust

Dat heeft zijn woordvoerder Benjamin Griveaux woensdag gezegd na afloop van een ministerraad. Ook komend weekend worden in Frankrijk weer protesten van de 'gilets jaunes' (gele hesjes) verwacht. Afgelopen weekend liepen die met name in Parijs weer fors uit de hand.

Welke personen Macron met zijn oproep specifiek viseert, wil de woordvoerder niet kwijt. 'Degenen die cynisme en opportunisme tonen, draven dag na dag op op televisie en aan uw micro's', zei Griveaux aan de journalisten. 'Het heeft geen zin om hen te benoemen. Ze zullen zichzelf wel herkennen.'

Macron benadrukte volgens Griveaux opnieuw dat 'enkelingen vandaag maar één doel voor ogen hebben: de Republiek aanvallen'. Het staatshoofd veroordeelde ook 'de medeplichtige stilte en het opportunisme van zij die zich met zulk gedrag bezighouden'.