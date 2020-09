De Franse president Emmanuel Macron heeft scherpe kritiek geleverd op de Libanese politieke leiders nadat ze er niet in geslaagd zijn een nieuwe regering te vormen.

Macron, die na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet in augustus internationaal het voortouw nam om het land te helpen, had er eerder deze maand voor gewaarschuwd dat internationale hulp voor het land pas op gang kan komen als er grootschalige hervormingen worden doorgevoerd.

De Libanese premier Mustapha Adib, die belast was met de vorming van een nieuwe regering, treedt af zonder die opdracht tot een goed einde te hebben gebracht. Reden is politieke onenigheid over de toekenning van de ministerportefeuilles.

Macron had het zondagavond op een persconferentie in Parijs over het 'verraad' van de Libanese politieke klasse. 'Ik ben beschaamd in hun plaats', zo klonk het hard.

