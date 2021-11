Ruim een jaar geleden besliste de Franse president Emmanuel Macron om het blauw op de Franse vlag te verdonkeren. De beslissing werd niet gecommuniceerd, maar intussen zijn officiële vlaggen aan het presidentieel paleis, het parlement en het ministerie van Binnenlandse Zaken voorzien van het door Macron verkozen marineblauw.

De kwestie werd onthuld door radiozender Europe1. 'Emmanuel Macron raakte aan de symbolen van ons land zonder er ooit over te praten', zo berichtte de zender. Volgens Europe1 viel de beslissing op 13 juli 2020, aan de vooravond van de nationale feestdag, onder impuls van Arnaud Jolens, een medewerker van het Elysee, en van François Xavier Lauch, de vroegere kabinetschef van de president. De president was helemaal aan boord met de verschuiving van lichter, 'Europees' blauw naar marineblauw.

Er waren volgens Europe1 meerdere redenen voor de kleurenswitch. Het donkerder blauw wordt als 'eleganter' beschouwd. Maar, lieten medewerkers van de president aan de zender weten, Macron wilde ook aanknopen met de vlag zoals die in 1793 gevoerd werd door het vrijwilligersleger, dat het land moest verdedigen tegen binnenlandse revolte en buitenlandse agressie. De president wil met zijn donkerder vlag een directe verwijzing naar de Franse revolutie herstellen.

Vloeken met de EU-vlag

Maar het blijft allemaal wat verwarrend. Sinds de revolutie is het blauw-wit-rood in verschillende tinten geprobeerd. Het marineblauw was gebruikelijk tot het in 1976 onder president Giscard d'Estaing werd verbleekt. Giscard liet het blauw (en het rood) lichter maken. Het blauw stemde zo overeen met de Europese vlag.

Frankrijk neemt vanaf januari het voorzitterschap van de EU waar, en medewerkers van Macron deden hun donderse best om Europe1 ervan te overtuigen dat het marineblauw geen anti-Europese sentimenten symboliseert.

Overigens, merkt Europe1 op, zijn ook de medewerkers van Macron verre van eensgezind over de verandering. De enen vinden dat de nieuwe vlag 'vloekt' in nabijheid van de Europese vlag of gewoonweg lelijk is. Anderen zijn blij dat Macron aanknoopt met de vlag die ze uit hun pre-Giscard jeugd herkennen.

