De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag de farmaceutische bedrijven opgeroepen om 10 procent van de verkochte vaccindosissen te doneren aan arme landen. Hij hoopt ook dat de G7 het doel onderschrijft dat 60 procent van de Afrikanen tegen eind maart 2022 gevaccineerd moet zijn.

Hij vertelde de pers dat 'donaties door regeringen moeten worden aangevuld met donaties door farmaceutische bedrijven', net als de toezegging om tijdens de H1N1-epidemie (Mexicaanse griep) 10 procent door de particuliere sector te laten doneren.

Hij hoopte ook dat de G7, die morgen/vrijdag in het Verenigd Koninkrijk van start gaat, 'de doelstelling zal onderschrijven dat 60 procent van de Afrikanen tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 is gevaccineerd', een doelstelling die is vastgesteld door het crisisagentschap van de Afrikaanse Unie, dat voorziet in een tussentijdse doelstelling van 40 procent tegen eind 2021. 'Dit is een hogere doelstelling dan die waartoe wij ons in het kader van Covax hebben verbonden', het internationale mechanisme om vaccins te doneren aan arme landen, 'dat was slechts 20 procent', zei hij.

'Ik denk dat deze doelstelling van 60 procent de juiste is. Frankrijk is bereid hieraan zijn steentje bij te dragen', aldus de Franse president, die eraan herinnerde dat zowel Frankrijk als Duitsland hebben aangekondigd 30 miljoen doses te willen geven, 'waardoor de Europese Unie in ieder geval de doelstelling van 100 miljoen gegeven doses kan halen'.

