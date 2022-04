De Franse president Emmanuel Macron heeft de Poolse eerste minister Mateusz Morawiecki in een interview met de krant Le Parisien een 'rechtsradicale antisemiet' genoemd.

Macron reageerde daarmee op kritiek die Morawiecki eerder deze week had geuit op de telefoongesprekken die de Franse president regelmatig voert met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.

Ook met Adolf Hitler had niemand onderhandeld, had de Poolse premier Macron verweten.

'Dit is beschamend', reageerde Macron. Morawiecki, die tot de nationaal-conservatieve PiS-partij behoort, is 'een rechtse antisemiet' die het leven van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen moeilijk maakt. Morawiecki steunt ook de Franse rechtse politica Marine Le Pen, die hij bij verschillende gelegenheden heeft ontvangen. 'Laten we niet naïef zijn: vandaag wil hij haar helpen voor de verkiezingen.'

Le Pen is de belangrijkste uitdager van Macron in de Franse presidentsverkiezingen, die deze zondag plaatsvinden.

Warschau is niet opgezet met de uitlatigen van Macron en heeft de Franse ambassadeur in Polen vrijdag al op het matje geroepen. Dat laat het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter weten.

Macron reageerde daarmee op kritiek die Morawiecki eerder deze week had geuit op de telefoongesprekken die de Franse president regelmatig voert met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.Ook met Adolf Hitler had niemand onderhandeld, had de Poolse premier Macron verweten. 'Dit is beschamend', reageerde Macron. Morawiecki, die tot de nationaal-conservatieve PiS-partij behoort, is 'een rechtse antisemiet' die het leven van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen moeilijk maakt. Morawiecki steunt ook de Franse rechtse politica Marine Le Pen, die hij bij verschillende gelegenheden heeft ontvangen. 'Laten we niet naïef zijn: vandaag wil hij haar helpen voor de verkiezingen.' Le Pen is de belangrijkste uitdager van Macron in de Franse presidentsverkiezingen, die deze zondag plaatsvinden. Warschau is niet opgezet met de uitlatigen van Macron en heeft de Franse ambassadeur in Polen vrijdag al op het matje geroepen. Dat laat het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter weten.