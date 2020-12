Emmanuel Macron heeft dinsdag aangekondigd dat het toekomstige vliegdekschip van Frankrijk net als de Charles-de-Gaulle op kernenergie zal varen. 'Onze energetische en ecologische toekomst verloopt via het nucleaire', zei de Franse president tijdens een bezoek aan de fabrikant van kernreactoren Framatome in Creusot.

Voor het staatshoofd betekent de strategische autonomie van Frankrijk "uiteraard de afschrikking, in al haar componenten, (...) en ook de nucleaire aandrijving van onze vliegdekschepen". "Daarom heb ik beslist dat het toekomstige vliegdekschip van ons land en onze marine zoals de Charles-de-Gaulle door kernenergie aangedreven zal worden", aldus Macron. Een andere reden voor deze keuze heeft te maken met de vrijwaring van "technische, technologische en industriële" vaardigheden. "Het nucleaire blijft de hoeksteen van onze strategische autonomie", zei Macron. "In de mate dat we vooruitgang maken op het vlak van afval en veiligheid, is kernenergie een koolstofvrije energie, een zekere energie, die "een pijler van onze energiemix" moet blijven, meent de president. Tegelijk vroeg hij "een heel hoog niveau van hernieuwbare energie". "Kernenergie volledig of te snel laten vallen, dat zou, zoals andere landen gedaan hebben, de opening van steenkool- of gascentrales betekenen of de import van koolstofenergie. En dat weigeren we te doen."