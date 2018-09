Macron: 'Klimaatakkoord moet voorwaarde voor handelsovereenkomsten zijn'

'Zelfs degenen die de realiteit niet onder ogen zien, zullen net zoals iedereen onder de consequenties lijden', zei Macron. 'Laten we niet langer handelsovereenkomsten afsluiten met landen die het akkoord van Parijs niet respecteren'.

In december 2015 sloten 195 landen in Parijs een akkoord om de opwarming van de aarde door het broeikaseffect duidelijk 'onder de twee graden' te beperken in vergelijking met pre-industriële tijden. De Amerikaanse president Donald Trump had de VS echter uit het akkoord teruggetrokken.