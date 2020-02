De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag de hoop uitgedrukt op een "keerpunt" in de relaties met Polen. Volgens de Franse president, die een bezoek bracht aan Warschau, is die mogelijk door de context van de brexit.

'Ik hoop dat dit bezoek, deze uitwisseling, een echt keerpunt betekent voor de rol die we samen kunnen spelen voor het Europa van de toekomst', zei Macron aan de pers. Naast hem stond de Poolse president Andrzej Duda, met wie Macron daarvoor een gesprek had gehad. Ook Duda sprak van een 'doorbraak'. Hij was tevreden met de ondertekening van een Pools-Frans samenwerkingsprogramma, als onderdeel van hun 'strategische samenwerking'.

Duda zei dat hij ervan overtuigd is dat de EU na de brexit 'in zekere zin een andere vorm zou moeten aannemen (...) waarbij de kaarten herschud worden en er een nieuwe opening komt'. 'De verschillende rollen binnen de EU moeten geremodelleerd worden', zei hij. Macron meent dat de samenwerking tussen Parijs en Warschau moet helpen om 'de klimaatuitdaging aan te gaan en om Polen, dat voor een uitdaging staat die ik niet onderschat, te begeleiden'. Het komt er volgens Macron op aan om 'het Europese project sterker te maken, want vandaag, na de brexit, is er inderdaad een kwetsbaarheid en twijfel ontstaan'.

Hij hoopte dat Frankrijk en Polen zouden samenwerken rond energie en de militaire industrie. Hij noemde onder meer het project van de toekomstige Europese tank. Ook de Poolse president verwees naar dat project. Verder zei Macron dat hij de komende maanden een Frans-Duits-Poolse top wil organiseren, van 'de Weimar-driehoek'.

Macron wijdde ook één zinnetje aan de controversiële justitiehervorming in Polen, het werk van de regerende conservatieven. De Franse president zei dat hij daarover gesproken had met Duda en dat hij hoopte dat de dialoog tussen Warschau en de Europese Commissie op dat vlak 'opgevoerd' zou worden.

