De onderhandelingen over een Europees economisch relanceplan en de nieuwe meerjarenbegroting in Brussel eindigden zaterdagnacht in frustratie tussen de Duitse bondskanselier en de Franse president en daartegenover het kamp van de Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Oostenrijkse, Deense, Zweedse en Finse 'zuinige' bondgenoten.

Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn zaterdagnacht in Brussel tijdens de EU-top 'kribbig' weggelopen uit overleg met de Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Oostenrijkse, Deense, Zweedse en Finse 'zuinige' bondgenoten.

Rutte erkende dat na afloop van de tweede dag waarop de 27 EU-leiders onderhandelden over de meerjarenbegroting en het beoogde coronafonds. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron dreigde in zijn vliegtuig naar huis te stappen. Zondag wordt desondanks verder onderhandeld in de hoop een akkoord te bereiken.

De zeven leiders waren na het diner van de 27 bij elkaar gaan zitten om, samen met EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, te bespreken of een akkoord binnen bereik ligt en hoe de gesprekken zouden kunnen 'landen'.

Er zijn wel vorderingen gemaakt maar de posities liggen nog ver uiteen. Op gegeven moment zijn Merkel en Macron 'kribbig de zaal uitgelopen', zei Rutte, maar volgens hem was hij 'niet de enige oorzaak' waarom ze dat deden.

De Duitse delegatie verklaarde zaterdagnacht dat het 'te vroeg is om te kunnen zeggen of er zondag een oplossing zal zijn. Maar het is de moeite waard om verder te werken want er is brede wil bij de lidstaten om oplossingen te vinden.'

De Sloveense premier Janez Jansa tweette dat hij het 'strategische denken' van een vroeger Europa mist:

Zondag nieuwe gesprekken

Na twee dagen van onderhandelingen heeft voorzitter Charles Michel zaterdagavond beslist om het toptreffen met één dag te verlengen in de hoop een akkoord uit de brand te slepen over een economisch relanceplan en de nieuwe meerjarenbegroting.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend in Brussel over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Alles samen ligt er meer dan 1.800 miljard euro op tafel om de recessie te lijf te gaan en de economie te herlanceren na de schok van de pandemie.

Er blijven echter grote meningsverschillen tussen de lidstaten. Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en ook Finland willen snijden in de voorziene uitgaven en stellen ook scherpe voorwaarden aan de uitkering van geld uit het tijdelijke relancefonds van 750 miljard euro dat gefinancierd zou worden door gemeenschappelijk schulden aan te gaan.

Schwung

Nieuwe compromisvoorstellen van Michel en bilaterale gesprekken brachten zaterdag wat schwung in de onderhandelingen, maar op het diner bleek dat een akkoord nog steeds niet binnen bereik ligt. Daar werd ook een diepgaand debat gevoerd over het geladen voorstel om de toegang tot Europese fondsen te koppelen aan het respect voor de rechtsstaat, een idee dat Hongarije en Polen radicaal afwijzen.

Zo gaat de top zondag een derde dag in. Verwacht wordt dat Michel aan de hand van bilaterale gesprekken en andere meetings in kleinere groepen een nieuwe compromistekst zal voorbereiden. Tegen het middaguur wil de Belgische oud-premier alle leiders opnieuw bijeenroepen.

Oorspronkelijk was de top slechts tot zaterdag gepland, maar waarnemers hebben er steeds rekening mee gehouden dat de onderhandelingen langer zouden aanslepen. De verlenging zorgt wel voor complicaties in de agenda van premier Sophie Wilmès. Zij heeft voor zondagochtend een overlegcomité over het toenemend aantal coronabesmettingen bijeengeroepen. De premier heeft alvast beslist die vergadering een half uur vroeger van start laten gaan, om 10.00 uur.

Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn zaterdagnacht in Brussel tijdens de EU-top 'kribbig' weggelopen uit overleg met de Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Oostenrijkse, Deense, Zweedse en Finse 'zuinige' bondgenoten. Rutte erkende dat na afloop van de tweede dag waarop de 27 EU-leiders onderhandelden over de meerjarenbegroting en het beoogde coronafonds. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron dreigde in zijn vliegtuig naar huis te stappen. Zondag wordt desondanks verder onderhandeld in de hoop een akkoord te bereiken. De zeven leiders waren na het diner van de 27 bij elkaar gaan zitten om, samen met EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, te bespreken of een akkoord binnen bereik ligt en hoe de gesprekken zouden kunnen 'landen'. Er zijn wel vorderingen gemaakt maar de posities liggen nog ver uiteen. Op gegeven moment zijn Merkel en Macron 'kribbig de zaal uitgelopen', zei Rutte, maar volgens hem was hij 'niet de enige oorzaak' waarom ze dat deden. De Duitse delegatie verklaarde zaterdagnacht dat het 'te vroeg is om te kunnen zeggen of er zondag een oplossing zal zijn. Maar het is de moeite waard om verder te werken want er is brede wil bij de lidstaten om oplossingen te vinden.'De Sloveense premier Janez Jansa tweette dat hij het 'strategische denken' van een vroeger Europa mist:Na twee dagen van onderhandelingen heeft voorzitter Charles Michel zaterdagavond beslist om het toptreffen met één dag te verlengen in de hoop een akkoord uit de brand te slepen over een economisch relanceplan en de nieuwe meerjarenbegroting.De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend in Brussel over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Alles samen ligt er meer dan 1.800 miljard euro op tafel om de recessie te lijf te gaan en de economie te herlanceren na de schok van de pandemie. Er blijven echter grote meningsverschillen tussen de lidstaten. Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en ook Finland willen snijden in de voorziene uitgaven en stellen ook scherpe voorwaarden aan de uitkering van geld uit het tijdelijke relancefonds van 750 miljard euro dat gefinancierd zou worden door gemeenschappelijk schulden aan te gaan. Nieuwe compromisvoorstellen van Michel en bilaterale gesprekken brachten zaterdag wat schwung in de onderhandelingen, maar op het diner bleek dat een akkoord nog steeds niet binnen bereik ligt. Daar werd ook een diepgaand debat gevoerd over het geladen voorstel om de toegang tot Europese fondsen te koppelen aan het respect voor de rechtsstaat, een idee dat Hongarije en Polen radicaal afwijzen. Zo gaat de top zondag een derde dag in. Verwacht wordt dat Michel aan de hand van bilaterale gesprekken en andere meetings in kleinere groepen een nieuwe compromistekst zal voorbereiden. Tegen het middaguur wil de Belgische oud-premier alle leiders opnieuw bijeenroepen. Oorspronkelijk was de top slechts tot zaterdag gepland, maar waarnemers hebben er steeds rekening mee gehouden dat de onderhandelingen langer zouden aanslepen. De verlenging zorgt wel voor complicaties in de agenda van premier Sophie Wilmès. Zij heeft voor zondagochtend een overlegcomité over het toenemend aantal coronabesmettingen bijeengeroepen. De premier heeft alvast beslist die vergadering een half uur vroeger van start laten gaan, om 10.00 uur.