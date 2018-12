Macron belooft stijging van minimumloon met 100 euro; gele hesjes reageren verdeeld

Nog volgens de president zullen de geplande belastingverhogingen op pensioenen niet van toepassing zijn op wie minder dan 2.000 euro verdient. Werkgevers die het zich kunnen veroorloven worden voorts opgeroepen om hun werknemers een speciale eindejaarsbonus te geven, die zal vrijgesteld worden van belastingen en sociale lasten.

'Ik vraag aan de regering en aan het parlement om te doen wat nodig is om vanaf begin volgend jaar beter te doen', klonk het verder. Met de aangekondigde maatregelen wil de president, die de voorbije weken onder toenemende druk kwam te staan, de volkswoede bedaren. Macron was zijn langverwachte toespraak begonnen door begrip te tonen voor 'veertig jaar ongenoegen dat nu de kop heeft opgestoken', maar hij veroordeelde tegelijkertijd het 'ontoelaatbare geweld' dat met de protesten gepaard ging. 'Geen enkele woede kan de aanval op een politieagent of het vernielen van een winkel of overheidsgebouw rechtvaardigen', zei Macron, en hij voegde er nog aan toe dat hij zijn regering de strikte instructie gaf om de orde te herstellen.

Demonstranten met fluorescerende gele hesjes zorgen al sinds midden november voor blokkades en manifestaties in heel Frankrijk. Het protest was aanvankelijk gericht tegen de geplande stijgingen van de benzine- en dieselprijzen, maar is intussen geëvolueerd naar een veel breder, anti-regeringsprotest. Hier en daar wordt ook het ontslag van Macron gevraagd.

Weinig indruk

De beloftes van Macron lijken vooralsnog weinig indruk te maken. Bij de 'gele hesjes' wordt verdeeld gereageerd: sommigen vinden het een stap vooruit terwijl anderen het onvoldoende vinden om hun protest stop te zetten. De krant Le Figaro merkt op dat het in feite slechts gaat om het vervroegd inlossen van een verkiezingsbelofte. Bij de oppositie worden dan weer vragen gesteld bij de financiering van deze maatregelen.

Voor één van de figuren van de 'gilets jaunes', de Bretoense Jacline Mouraud, volstaan deze maatregelen om alvast een wapenstilstand in te voeren. 'Er is een stap vooruit gezet, de deur staat open', klinkt het. 'Nu moeten we uit de crisis geraken want we kunnen niet de rest van ons leven ronde punten blijven blokkeren'.

Maar anderen van deze burgerbeweging zonder echte leiders, zoals Pierre-Gaël Laveder, vinden de beloftes te mager en willen wel voort actie blijven voeren. Vele actievoerders vinden ook dat de president te laat in gang is geschoten.

Het ziet er naar uit dat de gele hesjes op 15 december voor de vijfde keer zullen betogen in Frankrijk. Op sociale media werd er maandagavond al gemobiliseerd voor volgende zaterdag.

Jean-Luc Mélenchon van de politieke beweging 'La France Insoumise' (LFI) sprak maandag zijn steun uit voor deze nieuwe manifestatie. Hij hekelde het feit dat de maatregelen die Macron aankondigde ten koste van de belastingbetaler en van de sociale zekerheid zijn en niet worden betaald door de rijken en multinationals.

Europese Commissie gaat impact bestuderen

De maatregelen zouden tussen de 8 en 10 miljard euro kosten, kondigde staatssecretaris Olivier Dussopt aan bij BFMtv. De details zouden later deze week aan het parlement worden voorgelegd, maar het blijft onduidelijk of Frankrijk zijn begrotingstekort in 2019 onder de 3 procent van het bbp kan houden. De Europese Commissie kondigde maandagavond alvast aan 'de impact van de maatregelen aandachtig te zullen bestuderen', aldus vice-voorzitter Valdis Dombrovskis.

'We kunnen geen commentaar geven alvorens de maatregelen correct en gedetailleerd zijn meegedeeld', zei hij nog. Volgens de Commissie moet elke onverwachte uitgave in de begroting gedekt zijn door een extra inkomst of een besparingsmaatregel.