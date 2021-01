De VS zullen niet terugkomen op de beslissing om de ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat heeft de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken van de Biden-administratie, Antony Blinken, gezegd tijdens zijn hoorzitting in de Senaat.

De VS blijven dus Jeruzalem zien als de hoofdstad van Israël.

De beslissing van Donald Trump in 2017 om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen, was erg controversieel en zette kwaad bloed bij een groot deel van de internationale gemeenschap. De Palestijnen hebben vervolgens de diplomatieke betrekkingen met de VS verbroken.

(Belga)