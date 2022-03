Na tientallen jaren van politiek getouwtrek is lynchen nu op landelijk niveau een haatmisdrijf in de Verenigde Staten. President Joe Biden ondertekende daarover dinsdag een wet, die beide kamers van het Congres eerder hadden goedgekeurd. De nieuwe wet voorziet in straffen tot 30 jaar voor gevallen van lynchen waarbij het slachtoffer zwaargewond raakt of sterft.

Het Congres probeert al decennialang om lynchen te erkennen als een afzonderlijk strafbaar feit op federaal niveau. Chuck Schumer, de Democratische meerderheidsleider van de Senaat, zei begin maart toen de wet door het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd, dat er al meer dan 200 pogingen geweest zijn om een wet in te voeren. Hij noemt de wet een enorme stap voorwaarts, zelfs al kan ze het onrecht dat tienduizenden zwarte Amerikanen werd aangedaan niet terugdraaien.

De wet werd genoemd naar de 14-jarige Emmett Till die in 1955 ontvoerd, geslagen en vermoord werd in Mississippi, nadat hij ervan beschuldigd werd naar een blanke vrouw te hebben gefloten. Volgens burgerrechtenactivisten zijn in de zuidelijke staten tussen 1877 en 1950 minstens 4.000 dodelijke lynchpartijen gerapporteerd. De slachtoffers waren meestal Afro-Amerikanen die door blanken opgehangen, levend verbrand, doodgeschoten of doodgeslagen werden. Het eigenlijke aantal lynchpartijen ligt waarschijnlijk veel hoger.

Symbolische waarde

De nieuwe wet is vooral een symbolische stap om de wreedheden uit het verleden te veroordelen. Er zijn vandaag echter ook incidenten die passen binnen de definitie van een lynchpartij en die dus volgens de nieuwe wet berecht zullen worden. 'Haat verdwijnt niet, hij verstopt zich gewoon', zei vicepresident Kamala Harris maandag. Ze noemde de lynchpartijen een 'schandvlek' van de Amerikaanse geschiedenis, maar benadrukt ook dat deze wet niet enkel 'een overblijfsel uit de geschiedenis' is. Ook vandaag vinden er nog racistiche haatmisdrijven plaats in de VS.

