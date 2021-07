Tientallen Wit-Russische ngo's en verenigingen zijn vrijdag door de regering van Alexander Loekasjenko 'geliquideerd', wat betekent dat zij geen licentie meer hebben om wettelijk te opereren. Het gaat om de zoveelste poging van de president om oppositie tegen zijn beleid uit te schakelen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna, zelf in het vizier van de autoriteiten, gaat het om zeker 47 ngo's en bedrijven, die de voorbije weken ook al onderworpen werden aan huiszoekingen. Onder hen de vereniging van Wit-Russische journalisten en een bekende bedrijfsschool in Minsk. Ook organisaties voor de verdediging van mensenrechten, taalonderwijs, gehandicaptenzorg of werkgelegenheidshulp voor jongeren en zelfs liefdadigheidsinstellingen werden geliquideerd.

De maatregelen volgen op de kritiek van president Loekasjenko op de leden van de ngo's. Donderdag vergeleek hij hen nog met 'bandieten' en 'buitenlandse agenten' die 'ten nadele van de staat' handelen. Tijdens een ontmoeting met Russisch president Vladimir Poetin in juli had Loekasjenko ook al opgeroepen om de 'vuile ngo's die terreur cultiveren voor het gerecht te brengen'. Loekasjenko heerst al meer dan een kwart eeuw over het Oost-Europese land, dat door critici de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd. Zijn regime duldt geen serieuze oppositie. De autoriteiten hebben het afgelopen jaar dan ook hardhandig opgetreden tegen burgers die demonstreren tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van de 66-jarige leider.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna, zelf in het vizier van de autoriteiten, gaat het om zeker 47 ngo's en bedrijven, die de voorbije weken ook al onderworpen werden aan huiszoekingen. Onder hen de vereniging van Wit-Russische journalisten en een bekende bedrijfsschool in Minsk. Ook organisaties voor de verdediging van mensenrechten, taalonderwijs, gehandicaptenzorg of werkgelegenheidshulp voor jongeren en zelfs liefdadigheidsinstellingen werden geliquideerd. De maatregelen volgen op de kritiek van president Loekasjenko op de leden van de ngo's. Donderdag vergeleek hij hen nog met 'bandieten' en 'buitenlandse agenten' die 'ten nadele van de staat' handelen. Tijdens een ontmoeting met Russisch president Vladimir Poetin in juli had Loekasjenko ook al opgeroepen om de 'vuile ngo's die terreur cultiveren voor het gerecht te brengen'. Loekasjenko heerst al meer dan een kwart eeuw over het Oost-Europese land, dat door critici de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd. Zijn regime duldt geen serieuze oppositie. De autoriteiten hebben het afgelopen jaar dan ook hardhandig opgetreden tegen burgers die demonstreren tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van de 66-jarige leider.