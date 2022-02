De Verenigde Staten en Albanië hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd om vrijdagavond een stemming te houden over een ontwerpresolutie die de Russische invasie in Oekraïne scherp veroordeelt en de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen eist.

De resolutie, opgemaakt door de VS en Albanië, is gedoemd om te mislukken, aangezien Rusland als één van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad over een vetorecht beschikt, aldus diplomaten. Voor Washington zou het Russische veto echter "het isolement" van Moskou op de internationale scène in de verf zetten. De resolutie veroordeelt "in de meest krachtige bewoordingen de agressie van Rusland tegen Oekraïne", die volgens de auteurs in strijd is met artikel 2 van het VN-charter. Indien goedgekeurd zou Rusland gedwongen worden om zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne.

De tekst onderstreept ook de "soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit" van het land. Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 stemden 13 van de 15 leden van de Veiligheidsraad in met een tekst ter veroordeling van Rusland. Moskou zette zijn vetorecht in, China onthield zich. In de Algemene Vergadering werd de tekst vervolgens goedgekeurd door 100 lidstaten. Elf lidstaten stemden tegen, 58 kozen voor een formele onthouding en de overige lidstaten namen niet deel aan de stemming. In de Algemene Vergadering beschikt geen enkel land over een vetorecht, maar die resoluties zijn ook niet bindend. (belga)