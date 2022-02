Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft woensdagmiddag een gesprek gehad met de Russische ambassadeur in ons land, Alexander Tokovinin. De MR-vicepremier heeft hem gewaarschuwd voor extra Europese sancties naarmate de Russische agressie in Oekraïne vordert, zei ze woensdagavond op een persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Wilmès reisde gisteren/dinsdag af naar Parijs, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een pakket sancties hebben samengesteld om Rusland te treffen. Die sancties viseren individuen en banken, en voeren een soort handelsboycot in voor de Oekraïense afvallige gebieden Donetsk en Loehansk. Die werden maandag door de Russische president Vladimir Poetin erkend, waarna hij prompt 'vredestroepen' naar het gebied stuurde.

Het gaat om een eerste pakket aan sancties, is Wilmès duidelijk. 'Ik denk dat er een ernstig risico bestaat dat we opnieuw zullen moeten optreden met strengere sancties in het geval van verdere Russische acties. We zullen niet aarzelen om dat te doen.' Die waarschuwing gaf ze woensdagmiddag ook mee aan de Russische ambassadeur in ons land, Alexander Tokovinin, die ze op het matje had geroepen.

Het diplomatieke kanaal met Rusland blijft wel open, zei Wilmès, 'al is dat de afgelopen uren moeilijker geworden'. Voorlopig blijft ook de Belgische ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev operationeel. Verschillende landen, zoals de VS, verhuisden hun ambassades al naar veiliger oorden als de westelijk gelegen stad Lviv, maar voor België is dat net als voor de meeste andere Europese landen momenteel niet aan de orde, benadrukte ze. 'Dat is nodig om de Belgen daar zo goed mogelijk bij te staan, maar het is ook een sterk symbool van steun aan de Oekraïners.' De situatie kan volgens de minister wel snel veranderen.

Wilmès waarschuwde net als premier Alexander De Croo voor een potentieel snelle escalatie van de Oekraïense crisis. 'We volgen de situatie van uur tot uur van zeer nabij op met onze partners. Hoewel ik hoop dat het niet zo zal zijn, vrees ik dat dit onderwerp ons nog even zal bezighouden.' (Belga)