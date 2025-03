Spanningen Midden-Oosten Live Iraanse Revolutionaire Garde waarschuwt dat het elke aanval zal beantwoorden Laatste update vandaag, 10:43

25 maart 2025 -Troepen van het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) voeren een aanval uit tegen Houthi-doelen in Jemen. De eerste Amerikaanse aanvallen op de Houthi's in Jemen sinds president Donald Trump in januari aantrad, hebben volgens de rebellen minstens 20 mensen gedood, terwijl Washington Iran waarschuwde om de groep niet langer te steunen. © Getty Images