Vanwege het grote aantal migranten dat illegaal de grens tussen Wit-Rusland en Litouwen oversteekt, zal Litouwen het leger inzetten.

Daarvoor heeft president Gitanas Nauseda een decreet ondertekend, aldus nieuwsagentschap BNS.

Het parlement had gevraagd om de inzet van het leger. De militairen mogen volgens het decreet voertuigen en mensen tegenhouden. Ze mogen ook de voertuigen doorzoeken. Daarnaast krijgt het leger ook toestemming om een niet nader verduidelijkte 'speciale uitrusting' in te zetten. De militairen zullen hun handelingen coördineren met de douane en de geheime dienst.

'Stabieler'

De laatste tijd zijn er bijzonder veel illegale grensoverschrijdingen naar Litouwen geweest, en de stevige verdenking bestaat dat dat gebeurt met medeweten van de Wit-Russische autoriteiten. De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft er in het verleden nog openlijk mee gedreigd mensen uit landen als Irak, Afghanistan of Syrië de grens over te laten komen als reactie op de EU-sancties die zijn land opgelegd kreeg. Dit jaar alleen al telde Litouwen meer dan 4000 migranten die de grens illegaal overstaken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Agne Bilotaite is de situatie de afgelopen dagen stabieler. Misschien onder meer omdat de migrantenstroom zich verlegt naar onder meer Polen.

Daarvoor heeft president Gitanas Nauseda een decreet ondertekend, aldus nieuwsagentschap BNS.Het parlement had gevraagd om de inzet van het leger. De militairen mogen volgens het decreet voertuigen en mensen tegenhouden. Ze mogen ook de voertuigen doorzoeken. Daarnaast krijgt het leger ook toestemming om een niet nader verduidelijkte 'speciale uitrusting' in te zetten. De militairen zullen hun handelingen coördineren met de douane en de geheime dienst. De laatste tijd zijn er bijzonder veel illegale grensoverschrijdingen naar Litouwen geweest, en de stevige verdenking bestaat dat dat gebeurt met medeweten van de Wit-Russische autoriteiten. De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft er in het verleden nog openlijk mee gedreigd mensen uit landen als Irak, Afghanistan of Syrië de grens over te laten komen als reactie op de EU-sancties die zijn land opgelegd kreeg. Dit jaar alleen al telde Litouwen meer dan 4000 migranten die de grens illegaal overstaken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Agne Bilotaite is de situatie de afgelopen dagen stabieler. Misschien onder meer omdat de migrantenstroom zich verlegt naar onder meer Polen.