Een lichte aardbeving heeft Zwitserland In de vroege uren van kerstdag opgeschud. De beving had een magnitude van 4,1, zo meldde de Zwitserse aardbevingsdienst aan persbureau ATS. Het epicentrum lag nabij de stad Porrentruy, in het noordwestelijke kanton Jura nabij de Franse grens.

De beving kan in grote delen van het Alpenland gevoeld zijn. Kleine schade is mogelijk op sommige plekken nabij het epicentrum.

