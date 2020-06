De internationaal erkende regering in Libië heeft zich zondag sterk gemaakt dat het de strategisch belangrijke stad Sirte zal heroveren op de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar uit het oosten van land. 'Sirte zal weer in handen komen van de natie', zei de minister van Binnenlandse Zaken, Fathi Bashagha.

Zaterdag lanceerden regeringsgezinde milities een operatie om Sirte te veroveren. De stad biedt toegang tot de grote olievelden in het oosten van het land. De troepen van Haftar hadden de stad in januari veroverd. De minister zei ook dat het regeringsleger het oosten van Libië zal veroveren. 'Libië zal niet compleet zijn zonder het oosten.'

Haftar lanceerde in april vorig jaar een operatie om Tripoli te veroveren. Maar de jongste tijd lijdt de krijgsheer zware militaire nederlagen. Vrijdag zei een woordvoerder van het regeringsleger nog dat het leger de volledige controle heeft over de stad Tarhouna, 90 kilometer ten zuidoosten van Tripoli. Tarhouna was Haftars laatste bolwerk in het westen van Libië.

De verklaringen van de Libische regering doen vragen rijzen over de slaagkansen van het staakt-het-vuren dat maandagochtend zou ingaan. De wapenstilstand werd bemiddeld door buurland Egypte, dat Haftar steunt. Haftar stemde in met het staakt-het-vuren, dat zaterdag werd aangekondigd, maar het is onduidelijk of ook de internationaal erkende regering dat doet.

De missie van de Verenigde Naties in Libië (Unsmil) verwelkomde het staakt-het-vuren zondag in elk geval wel. Maar het uitte tegelijk zijn bezorgdheid over het lot van de burgerbevolking. Door de jongste gevechten zouden opnieuw 16.000 Libiërs op de vlucht zijn gejaagd.

