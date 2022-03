Het Libische parlement heeft donderdag de nieuwe regering onder leiding van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Fathi Bachagha ingezworen. Maar het kabinet van Abdoel-Hamid Dbeibeh, gevestigd in de hoofdstad Tripoli, weigert de macht af te staan, waardoor de spanningen oplope

Dinsdag gaf het parlement in de stad Tobroek, in het oosten van het land, zijn goedkeuring aan de nieuwe voorgestelde regering onder leiding van Bachagha. De verschillende regeringsleden hebben donderdag de eed afgelegd. Toch is de stemming niet heel eerlijk verlopen. 101 aanwezige parlementsleden zouden normaal gezien individueel beslissen of ze de nieuwe regering al dan niet hun vertrouwen zouden geven, maar parlementsvoorzitter Aguila Saleh riep het vertrouwen uit nog voor alle namen waren afgeroepen.

De situatie in Libië is erg chaotisch sinds de val van het regime van Moammar Kadhafi in 2011. Na bemiddeling van de Verenigde Naties werd een jaar geleden een overgangsregering onder leiding van Abdoel-Hamid Dbeibeh aangesteld. Hij moest het land leiden tot de parlements- en presidentsverkiezingen, die op 24 december 2021 moesten plaatsvinden. Die verkiezingen hebben echter nog niet plaatsgevonden. Daarom weigert Dbeibeh de macht af te staan.

Libië zou hierdoor opnieuw twee rivaliserende regeringen kunnen hebben, net als tussen 2014 en 2020, in de periode van de burgeroorlog.

