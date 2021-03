Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

We horen het maar al te vaak: het is de schuld van de sociale media. Ze geven een megafoon aan de meest extreme ideeën en geheime algoritmes werken radicalisering in de hand. We vragen professor media en journalistiek Ike Picone of dat wel klopt. Leven we allemaal in onze eigen nieuwsbubbel? En welke rol speelt de journalistiek?Beluister de podcast op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.