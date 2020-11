Techondernemer Wibe Wagemans en journalist Eva Schram vullen een boek met tips voor wie droomt van een start-up.

'In Europa tank je diesel, in de Valley rocket fuel. ' De quote op de cover van Het geheim van Silicon Valley komt van Walter De Brouwer, Belgisch techondernemer en professor aan Stanford University. Want helaas: België loopt, net als het grootste deel van Europa, hopeloos achter in de techindustrie. 'Als we dat willen veranderen, zijn twee dingen nodig', zegt Eva Schram. 'Véél meer kapitaal én een mentaliteitsverandering. In het boek citeren we ook Bart Decrem, nog zo'n Belgische topper in de Valley. Volgens hem zitten de Belgen vast in eerste versnelling. Als we één start-up kunnen inspireren om sneller te schakelen, is onze missie geslaagd.' Wibe Wagemans: We delen onze ervaringen en inzichten. In veel competitieve omgevingen is het absoluut not done om ideeën uit te wisselen. Maar een geslaagd project bestaat slechts voor 1 procent uit een goed idee, de rest is hard werken. Het unieke aan Silicon Valley is dat het daar dus wél gebeurt: samen koffiedrinken en overleggen, in een heel open sfeer. En er wordt niets voor in de plaats verwacht. Geen payback dus. Want als jij later succesvol wordt, deel je ook weer je kennis. Daar wordt dat hele ecosysteem rijker van. Eva Schram: Dat is een combinatie van doorzettingsvermogen en passie: je laat je niet uit het veld slaan door tegenslagen, omdat je helemaal overtuigd bent van je idee. Wij hebben dit boek geschreven in tien weken tijd: daar was wel wat grit voor nodig. (lacht)Schram: Musk gaat er prat op om nooit zomaar iets aan te nemen: hij stelt altijd de waarom-vraag en eindigt zo bij fundamentele bouwstenen. Maar om dat te kunnen, moet je natuurlijk genoeg vrijheid krijgen. Wagemans: We pleiten dan ook voor het idee van 'disagree & commit': als je het als manager niet eens bent met een idee van je medewerker, loont het om je ego opzij te schuiven en die persoon toch enkele maanden de vrijheid te geven om dat idee uit te werken. Vooraf spreek je wel resultaten af. Als die niet worden behaald, begin je weer van nul. Zonder dat iemand gezichtsverlies lijdt. Schram: Volgens hem zijn er twee soorten beslissingen: bij 'eenrichtingsdeuren' kun je niet meer terug, mocht je spijt krijgen. Ontslag nemen is een typisch voorbeeld. Maar bij 'tweerichtingsdeuren' kan dat wél. In België zijn veel mensen bang voor risico's. Maar als je beseft dat de meeste beslissingen onder de tweede categorie vallen, leer je ze makkelijker én sneller te nemen. Wagemans: Al zijn Bezos en Musk extreem autoritaire, vervelende figuren. In het boek bepleiten we dan ook de noodzaak van meer emotionele intelligentie in techbedrijven. De Valley is gelukkig veel méér dan die enkele sterren die iedereen kent.