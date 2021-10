Lekkende olie bereikt kust van Californië

Voor de kust van de Amerikaanse staat Californië is zondag een olielek ontstaan, dat bijna 34 vierkante kilometer beslaat. De autoriteiten proberen het lek in te dammen, maar de milieuschade is nu al groot. Vermoedelijk gaat het om een breuk in een pijpleiding.

De olie bereikte de kust in onder meer Newport Beach