Met de stijgende nervositeit tussen de Verenigde Staten en Rusland in het achterhoofd ontmoeten de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar volgende week in Finland. Komen zeker aan bod: Venezuela, Oekraïne en Syrië. Dat heeft een Amerikaanse topdiplomaat donderdag bevestigd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo komt van 6 tot 9 mei naar Europa. Zijn eerste stop wordt Helsinki, waar hij een vergadering zal bijwonen van de Arctische Raad, een intergouvernementeel forum voor samenwerking en coördinatie omtrent het noordpoolgebied. Ook Rusland zetelt daarin en zal zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov afvaardigen.

'De twee zullen onder meer praten over de Amerikaanse zorgen over het Russische gedrag in Oekraïne, Syrië en Venezuela', zegt de diplomaat. Het Russische persagentschap TASS citeerde Lavrov eerder donderdag als zou Rusland bereid zijn te praten met de VS, 'maar de meningen van beide partijen liggen ver uit elkaar als het over Venezuela gaat'. Na Finland reist Pompeo door naar Duitsland, waar hij bondskanselier Angela Merkel ontmoet. Vervolgens gaat het richting Groot-Brittannië, waar een gesprek met premier Theresa May op het programma staat.