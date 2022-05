Landen OPEC+ verhogen olieproductie licht, maar limiet is in zicht

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en haar bondgenoten hebben beslist om de olieproductie maar beperkt op te voeren, ook al is een Europese boycot tegen Russische olie in de maak en zijn de olieprijzen heel hoog.

Saoedi-Arabië en andere olieproducerende landen worden onder druk gezet om het gat op te vullen dat valt door de Russische boycot. In een nieuwe meeting hebben de OPEC en bondgenoten – waaronder Rusland – echter beslist om maar een kleine productietoename door te voeren van 432.000 vaten per dag in juni. Waarnemers twijfelen er overigens aan of dat haalbaar is, omdat de meeste landen op capaciteitslimieten botsen.

Al ongeveer een jaar voeren de olieproducerende landen geleidelijk aan de productie op. Bij het uitbreken van de coronapandemie was die fors teruggeschroefd. De olieprijzen blijven zeer hoog: een vat Brentolie uit de Noordzee kost ruim 110 dollar.