analyse

Kwart Poolse ministers vervangen, maar de rechtse regering is sterker dan ooit

Tien dagen na de Europese verkiezingen is de regering in Polen ingrijpend herschikt. Dat is verre van een teken van zwakte voor de regerende nationaal-conservatieven van 'Recht en Rechtvaardigheid', wel integendeel.

Pools premier Mateusz Morawiecki (Recht en Rechtvaardigheid).