Kristien Hemmerechts sprak met Jordan Peterson: 'Wij leven níét in een tiranniek patriarchaat'

Een gesprek met Jordan Peterson - Canadees, psycholoog, schrijver, spreker, docent, vader én grootvader - heeft af en toe iets weg van een bokswedstrijd. Je oppert iets en hij pareert meteen, waarbij je denkt: einde gesprek. Hij is een man van zekerheden: de emancipatie van de vrouw is niet te danken aan het feminisme, wel aan de pil. Wanneer mensen goed voor zichzelf zorgen, zullen ze automatisch ook goed voor het milieu gaan zorgen. De wereldbevolking zal toenemen tot we met negen miljard zijn, daarna zal ze fors beginnen te slinken. Arme mensen zijn slecht voor het milieu.

...