Kremlincriticus Navalny weer veroordeeld tot twintig dagen gevangenis

Navalny was pas een paar uur eerder vrijgelaten, nadat hij dertig dagen in de cel had gezeten. Toen hij de gevangenis buitenstapte, stond de politie hem op te wachten voor een nieuw proces.

Navalny geldt als hevig criticus van president Vladimir Poetin. De 42-jarige blogger had opgeroepen tot protesten op 9 september tegen een omstreden pensioenhervorming. Duizenden betogers trokken vervolgens in verschillende steden de straat op. In totaal pakte de politie duizend betogers op.

Navalny zelf was op de actie niet aanwezig. Hij was veroordeeld wegens een andere protestactie. Het proces is politiek gemotiveerd, zei Navalny, die met zijn team de corruptie in Rusland op geregelde tijdstippen aanklaagt. Doel is om zijn werk te verhinderen en ervoor te zorgen dat hij bij de verkiezingen niet meer als kandidaat kan aantreden.