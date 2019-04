De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze week tijdens een telefonisch onderhoud met de Libische generaal Khalifa Haftar gesproken over een 'gemeenschappelijke visie' voor Libië. Trump erkende ook de inspanningen van de generaal in 'de strijd tegen het terrorisme', zo blijk uit een mededeling van het Witte Huis.

Haftar had begin april een offensief gelanceerd op Tripoli, waar de internationaal erkende regering van Fayez al-Sarraj zetelt.

Het gesprek tussen Trump en Haftar dateert al van maandag. 'De president erkende Haftars significante rol bij de strijd tegen het terrorisme en bij het beveiligen van de Libische oliereserves. De twee spraken over een gemeenschappelijke visie voor de Libische transitie naar een stabiel, democratisch politiek systeem', zo zegt het Witte Huis vrijdag over het onderhoud. Het is niet duidelijk waarom er niet eerder over het gesprek gecommuniceerd werd.

In Libië strijden twee regeringen en talrijke milities om de macht. Troepen van de invloedrijke generaal Haftar begonnen in april aan een offensief op Tripoli, waar de regering van Fayez al-Sarraj zetelt. De gevechten hebben al aan meer dan 200 mensen het leven gekost.

In de mededeling van het Witte Huis wordt geen melding gemaakt van dat offensief. Het gesprek tussen Trump en Haftar lijkt een mogelijke koerswissel van de VS in Libië aan te geven. De regering van al-Sarraj wordt erkend door de internationale gemeenschap, inclusief de VS. Eerder deze maand had de Amerikaanse minister Mike Pompeo de militaire campagne van Haftar nog veroordeeld, zo verduidelijkt de Amerikaanse nieuwszender CNN.