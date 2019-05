Denemarken stond altijd bekend als een tolerante Scandinavische natie, maar de afgelopen drie jaar maakte het een sterke 'ruk naar rechts' wat migratie betreft. Ook de oppositiepartij Sociaaldemocraten, de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen op 5 juni, verdedigt de nieuwe 'gettowetten' en de verplaatsing van uitgeprocedeerde asielzoekers naar een afgelegen eiland in de Baltische zee.

Met een grijns loopt Muhammad Saleem Sheikh tussen grauwgele huizen, langs de vergane vlaggen van de permanent gesloten Spar-supermarkt. 'Dit is geen getto', zegt hij. 'Dit is de mooiste buurt van Kopenhagen!' Naast het buurtcentrum - waar de werkloze 57-jarige Sheikh vrijwilliger is, en dat binnenkort gesloopt zal worden om plaats te maken voor dure appartementencomplexen - staan pokdalige witte Denen met bruine tanden en halveliterblikken in hun hand. 'Frisseluchtmensen' noemt Sheikh ze. 'Alcoholisten is zo'n lelijk woord.'

...