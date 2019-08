Prominente ontkenners van de klimaatverandering hebben jarenlang meer aandacht gekregen in de internationale media dan erkende klimatologen. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek dat verschenen is in Nature Communications. Die scheeftrekking leidt tot verwarring bij de publieke opinie, waardoor de strijd tegen klimaatverandering vertraging oploopt, zo zeggen de auteurs van het artikel.

De onderzoekers hebben zowat 100.000 artikels onder de loep genomen die tussen 2000 en 2016 online of op papier zijn verschenen. Daarin werd op zoek gegaan naar citaten en namen van 386 vooraanstaande klimaatwetenschappers en evenveel academici, ondernemers of politici die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering in twijfel trekken. Er werden dertig verschillende media - vooral uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk - doorgenomen. Het gaat onder meer om The Guardian, New York Times, Washington Post, Daily Mail, Reuters en Fox News.

'We hebben ontdekt dat de visibiliteit van de klimaatontkenners 49 procent groter is dan die van de klimaatwetenschappers', schrijven de onderzoekers. 'Zij die op het vlak van klimaatverandering tegen de stroom ingaan, zijn er op succesvolle wijze in geslaagd een krachtige stem te vormen binnen de politieke en wetenschappelijke communicatie in de VS', klinkt het nog. 'Een dergelijk onevenwicht in de mediazichtbaarheid (...) vertekent de verspreiding van de meningen van experts' en 'ondermijnt' de geloofwaardigheid van klimatologen, staat ook in het onderzoek, dat onder leiding stond van Alexander Petersen van de University of California in Merced. Het onevenwicht wordt volgens de auteurs bovendien nog verder versterkt door sociaalnetwerksites als Facebook en Twitter.