Klimaatactivisten vormen zondag in Brussel een drie kilometer lange mensenketting

Op initiatief van De Klimaatcoalitie en Climate Express verzamelen klimaatactivisten zondag in Brussel om een reusachtige mensenketting te vormen rond het federaal parlement en het koninklijk paleis. De klimaatactie staat in het teken van de klimaattop COP25 in Madrid en de gebrekkige klimaatambities van België.

Bezoekers staan bij een bord dat het voormalige eindpunt van de Exit-gletsjer aanduidt in het Kenai Fjords National Park in het Amerikaanse Alaska, 6 december 2019 © Reuters