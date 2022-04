Een Amerikaanse klimaatactivist die zichzelf vrijdag in brand heeft gestoken om aandacht te vragen voor de klimaatverandering, is zaterdag aan zijn verwondingen overleden.

De 50-jarige man, Wynn Alan Bruce, was een fotojournalist afkomstig uit Colorado. Naast zijn werk in zijn portretstudio in Boulder, zette hij zich actief in voor het klimaat en was hij ook overtuigd zenboeddhist.

Afgelopen vrijdag, 22 april 2022, was het de internationale Dag van de Aarde. Bruce trok naar Washington waar hij zichzelf in brand stak op de trappen van het Hooggerechtshof. Hij werd nog per helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis maar medische hulp kon niet meer baten.

Protest

Op zijn Facebook-account werden berichten aangetroffen waarin hij zijn diepe bezorgdheid uit over het klimaat en onder meer teksten en ideeën deelt van klimaatactiviste Greta Thunberg.

Volgens vrienden van Bruce is zijn actie geen wanhoopsdaad maar een vorm van protest om aandacht te vragen voor het klimaat. Ze ontdekten onder meer dat hij al een jaar geleden een cryptisch bericht postte met daarin de datum van zijn overlijden en een vuur-emoji.

