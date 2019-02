Kleine meerderheid in Oekraïne voor toetreding tot EU

Aan de peiling namen enkel Oekraïners deel die in regeringsgebied leven, dus niet in de Krim of in de gebieden in het oosten die onder controle van separatisten staan. Voor de leiding in Kiev zijn toetreding tot de NAVO en de EU cruciale bestanddelen van haar beleid. Op 31 maart wordt in Oekraïne een nieuwe president verkozen.

In de peilingen laat comedian Volodymyr Zelensky (41) het staatshoofd en ex-premier Joelia Timosjenko achter zich. Op 22 februari 2014 kwam een einde aan de drie maanden durende protesten voor toenadering van Oekraïne tot de EU, waarna president Viktor Janoekovitsj naar Rusland vluchtte.