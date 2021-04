Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft een klacht tegen Japan afgewezen. Meerdere vrouwen eisten een schadevergoeding omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden als seksslavinnen in bordelen van het Japanse leger. De rechtbank stelde dat Japan gerechtelijke immuniteit geniet.

De beslissing zorgde voor teleurstelling bij de aanklaagsters en hun families. Dezelfde rechtbank veroordeelde Tokio in januari nog tot het betalen van schadevergoedingen aan andere klaagsters. Japan protesteerde toen tegen dergelijk ongezien besluit. Dit was de eerste zaak die door burgers in Zuid-Korea werd aangespannen tegen Tokio. De aanklaagsters waren seksslavinnen van de Japanse militairen en werden verbloemend 'troostmeisjes' genoemd.

Een van de aanklaagsters zwoer dat ze de beslissing van de rechtbank zal aanvechten. Een expert vermoedt dat ze er meer baat bij zou hebben als de relatie tussen Japan en Zuid-Korea zou verbeteren.

Woensdag verwierp de rechtbank de klacht omdat 'de Japanse regering kan genieten van het soevereine immuniteitsprincipe'. Dat stond in juridische documenten die door het Franse persagentschap AFP geraadpleegd zijn.

De beslissing is in overeenstemming met de diplomatieke akkoorden en moet een constructieve houding toelaten bij eventuele discussies, zo staat in de tekst. Het besluit zet de deur ook op een kier voor een betere relatie tussen Japan en Zuid-Korea.

De relatie tussen beide landen is moeilijk door oude geschillen afkomstig uit de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog toen het Koreaans schiereiland een Japanse kolonie was. Sinds de verkiezing van president Moon Jae-in in 2017 is de relatie verslechterd.

Lee Yong-soo © AFP

Een van de klaagsters, meer dan 90 jaar oud, is naar eigen zeggen verbouwereerd door de beslissing van de rechters. Ze verliet de rechtbank al voor het einde van de zitting. 'Het is een schande', protesteerde Lee Yong-soo tegen de journalisten. 'Ik trek naar het Internationaal Gerechtshof.'

Haar advocaat zei dat de aanklaagsters en hun raadgevers nog moeten beslissen of ze in beroep gaan.

Volgens de meerderheid van de geschiedkundigen zijn er ongeveer 200.000 vrouwen gedwongen om zich te prostitueren in Japanse bordelen voor soldaten. De meerderheid van deze vrouwen kwam uit Korea, maar er waren er ook uit andere Aziatische landen.

Tokio weigerde steeds om voor een Zuid-Koreaanse rechtbank te verschijnen. Het argumenteerde dat alles was opgelost door het verdag van 1965. Daarin stond ook dat Japan herstelbetalingen moest betalen. Het verdrag stelt ook dat alle klachten van Zuid-Korea en zijn inwoners 'volledig en definitief' opgelost zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vorig weekend voor de eerste keer sinds zijn benoeming de Japanse eerste minister Yoshihide Suga ontmoet. Volgende maand ontmoet hij Zuid-Koreaans president Moon.

Experten menen dat de beslissing van de rechtbank een extra troef is om de relatie tussen Japan en Zuid-Korea te verbeteren.

