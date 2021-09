Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft woensdag de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet bezocht, die in de zomer van vorig jaar werd getroffen door een immense explosie veroorzaakt door onveilig opgeslagen chemicaliën. Kitir is de eerste Belgische minister die het rampgebied aandoet. Ze is ook het eerste Belgische regeringslid dat de familie van het Belgo-Libanese slachtoffer Krystel El Adm te zien krijgen. Een erg aangrijpende ervaring', zei ze daarover.

Beiroet werd in augustus vorig jaar opgeschrikt door een grote explosie, die een deel van de haven en de omliggende wijken zwaar beschadigde. Bij de ontploffing vielen zeker 200 doden, onder wie ook twee mensen van Belgisch-Libanese afkomst. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) had woensdag een ontmoeting met de ouders van één van die slachtoffers, Krystel El Adm, die 36 was toen ze stierf terwijl ze een buurjongen een iPad kwam geven in een appartementsgebouw vlak bij de haven, zodat hij een online cursus kon volgen. Daarna ging de minister samen met Dr. Nazih El Adm, de vader van Krystel, een krans neerleggen aan de haven.

Slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers van de ramp zijn meer dan een jaar na datum nog altijd op zoek naar gerechtigheid. 'We zijn 1 jaar en 2 maanden na de ramp. Iedereen kent de oorzaak, behalve de Libanezen', vertelt een boze Dr. El Adm. 'Hoe lang gaat het zo nog verder?' De man verwacht ook weinig van de nieuwe Libanese regering, die eerder deze maand aantrad. 'Un blanc bonnet et un bonnet blanc', klonk het. 'Er is niets veranderd.' De nieuwe premier, Najib Mikati, is een telecommiljardair die eerder al twee keer premier was. De Libanese samenleving ondervindt intussen nog altijd de zware gevolgen van de explosie. De economie ligt volledig aan diggelen, met een munt die meer dan 90 procent van zijn waarde heeft verloren, enorme brandstoftekorten en toeleveringsproblemen.

In de hoofdstad Beiroet staan meterslange rijen aan de tankstations waar mensen uren moeten wachten op 20 liter brandstof. Hoogopgeleide Libanezen verlaten massaal het land en ruim de helft van de achterblijvers leeft in armoede. Minister Kitir maakt daarom 3 miljoen euro extra vrij voor het Libanon-fonds van OCHA, het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken, kondigde ze aan in de haven. Dr. El Adm is blij met de aandacht van de Belgische regering. 'Het is nooit te laat. Dat geeft onze familie voor een stuk rust, en zou ook voor Krystel erg belangrijk geweest zijn.'

Intussen focust El Adm zich vooral op de Libanese jeugd, met een stichting die in naam van zijn dochter door haar vrienden is opgericht. Daarmee wil hij onder meer gratis IT-onderwijs in Beiroet organiseren voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. 'Mijn dochter is gestorven toen ze een buurjongen wilde helpen met zijn opleiding. Dat wil ik in haar naam verder zetten.'

