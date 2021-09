De kiezers in Californië hebben ervoor gekozen om hun Democratische gouverneur in functie te houden. Ze stemden massaal 'nee' in een referendum dat door zijn critici was uitgeschreven om Gavin Newsom uit zijn functie te zetten. Dat blijkt uit schattingen van Amerikaanse media.

Twee derde van de kiezers stemden tegen het ontslag, melden CNN en NBC nu 60 procent van de stemmen geteld is. Met zo'n voorsprong denken de twee zenders dat de Democraat gouverneur kan blijven en zijn termijn kan afmaken. Newsom, voormalig burgemeester van San Francisco, werd in 2018 verkozen tot gouverneur van Californië met 62 procent van de stemmen. Zijn mandaat loopt nog tot in januari 2023, maar er kon vervroegd een einde aan komen.

Dat was het gevolg van een bepaling in de Californische grondwet, die zegt dat ontevreden kiezers een 'recall election' (terugroep-verkiezing) kunnen organiseren om hun gouverneur te vervangen. Ze hebben daarvoor de handtekeningen nodig van minstens twaalf procent van het aantal kiezers bij de laatste verkiezingen. In dit geval komt dat overeen met ongeveer 1,5 miljoen handtekeningen.

Die drempel werd gemakkelijk gehaald, door een combinatie van vaak ultraconservatieve Republikeinen en andere burgers die ontgoocheld zijn in de strenge coronabeperkingen die Newsom uitvaardigde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en de impact daarvan op hun dagelijks leven en de economie.

