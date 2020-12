Het Amerikaanse kiescollege heeft maandag, zoals verwacht, de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van begin november bevestigd. De Democraat kreeg een meerderheid van de 538 kiesmannen achter zich.

De stemmen van de kiesmannen druppelden in de loop van de dag binnen. Verwacht wordt dat Biden tegen het einde van de avond in totaal 306 kiesmannen achter zich krijgt, tegenover 232 voor Trump.

De uitslag van de verkiezingen van 3 november wordt op 6 januari officieel gemaakt door Amerikaanse parlement, het Congres. Op 20 januari wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46e president van VS.

Later op de avond zal Biden een toespraak houden vanuit zijn thuisbasis Wilmington, in de staat Delaware.

In de Verenigde Staten gaan stemmen van kiezers naar kiesmannen. De kandidaat van de partij die een staat wint, krijgt alle kiesmannen van die staat achter zich. Sommige staten staan hun kiesmannen enige vrijheid toe, maar dat heeft dus niet tot grote verrassingen geleid.

Eerder bleek dat de Democraat Joe Biden 306 kiesmannen achter zich kreeg, en Trump 232. Trump en zijn Republikeinse Partij hebben de uitslag nog altijd niet erkend en zeggen zonder bewijs dat er gefraudeerd is.

Hierdoor was de stemming in het kiescollege, anders dan alle andere jaren, geen formaliteit. Het is al jaren de gewoonte dat de verliezende kandidaat op verkiezingsavond zijn nederlaag erkent, maar dat heeft Trump dus nog niet gedaan. Er kwam een hele reeks juridische procedures, maar die leverden vooralsnog niets op voor Trump.

