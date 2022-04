De Amerikaanse Senaat heeft donderdagnamiddag (plaatselijke tijd) de nominatie goedgekeurd van Ketanji Brown Jackson als rechter van het Hooggerechtshof. Ze wordt zo de eerste zwarte vrouw in de 233-jarige geschiedenis van het Hooggerechtshof.

Ketanji Brown Jackson (51) kreeg 53 stemmen: die van de 50 Democratische senatoren en die van drie gematigde Republikeinen. Het gaat om Susan Collins, Mitt Romney en Lisa Murkowski.

Jackson legt de eed af nadat rechter Stephen Breyer in de zomer met pensioen gaat. Met Jackson verandert het evenwicht binnen het Supreme Court niet, aangezien zowel zij als Breyer progressieve rechters zijn. Er blijven dus zes conservatieve en drie progressieve rechters in het Hooggerechtshof. Drie van die conservatieve rechters werden aangesteld door de vorige president Donald Trump. Toch is de goedkeuring van Jacksons kandidatuur een grote overwinning voor de Democraten, die zo een campagnebelofte van Joe Biden in vervulling zien gaan - het aanstellen van een zwarte vrouw als rechter van het Hooggerechtshof. Dat dit gebeurde met lichte Republikeinse steun is een bonus.

'Historisch moment'

Op foto's is te zien hoe president Joe Biden samen met Jackson naar de stemming in de Senaat keek. Biden sprak achteraf over een 'historisch moment voor ons land'. 'We hebben een nieuwe stap gezet om ons hoogste gerecht de diversiteit te laten reflecteren van Amerika. Ze wordt een geweldige rechter en ik was vereerd om dit moment met haar te delen', aldus de president op Twitter, bij een foto waarop hij een selfie neemt met Jackson.

Judge Jackson’s confirmation was a historic moment for our nation. We’ve taken another step toward making our highest court reflect the diversity of America. She will be an incredible Justice, and I was honored to share this moment with her. pic.twitter.com/K8SAh25NL5 — President Biden (@POTUS) April 7, 2022

Woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki herinnerde de pers eraan dat 'een belofte werd nagekomen die de president tegenover het land heeft gedaan.' President Biden, vicepresident Kamala Harris en Jackson zullen vrijdag samen de pers toespreken, aldus het Witte Huis nog. Jackson wordt ook de eerste voormalige openbaar verdediger die in het Hooggerechtshof zetelt, wat volgens de Democraten nieuwe perspectieven zal bieden. De Republikeinen vinden dan weer dat Jackson te laks was tegenover misdaden en maakten het haar erg moeilijk tijdens de urenlange hoorzittingen.

