Kenia heeft woensdag zijn intentie aangekondigd om twee vluchtelingenkampen te sluiten waar meer dan 400.000 mensen vertoeven.

Het voegde eraan toe dat er 'geen ruimte meer is voor onderhandelingen' over hun toekomst.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de VN-vluchtelingenorganisatie gevraagd binnen veertien dagen een plan voor te leggen voor de sluiting van Kakuma en Dadaab, kampen die respectievelijk 29 en 30 jaar geleden ontstonden.

Er vertoeven zowat 190.000 mensen in Kakuma, in het uiterste noordwesten van Kenia, vooral afkomstig uit Zuid-Soedan. In Dadaab, dat in het noordoosten gelegen is, leven er bijna 250.000 vluchtelingen, vooral Somali's die na het uitbreken van de burgeroorlog in 1991 hun land zijn ontvlucht. De jongste jaren heeft Kenia er meerdere keren mee gedreigd Dadaab te sluiten, omdat het kamp een risico voor de veiligheid zou vormen en een rekruteringsterrein voor de Somalische Shabaab-islamisten.

Kenia noemde geen datum voor de twee sluitingen. Maar de VN, die beide kampen besturen, zeggen dat de Keniaanse autoriteiten hebben gezegd dit 'op korte termijn' te willen doen.

De volkerenorganisatie zegt de dialoog met de autoriteiten te zullen voortzetten. Zij roept hen op ervoor te zorgen dat er gepaste en duurzame oplossingen komen en dat degene die bescherming nodig hebben die nog steeds kunnen krijgen. Maar minister van Binnenlands Zaken Fred Matiang'i heeft gezegd dat er 'geen bijkomende ruimte voor onderhandelingen meer is'.

Op voorwaarde van anonimiteit zei een bron op het ministerie dat de bewindsman een ultimatum van twee weken heeft gesteld voor een precies stappenplan voor de sluiting van beide kampen.

