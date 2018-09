Kandidaat rechter Kavanaugh: 'Ik heb nooit iemand aangerand'

'Ik heb nooit iemand aangerand, tijdens mijn hele schoolcarrière niet en ook niet in de jaren daarna.' Dat heeft Brett Kavanaugh, de kandidaat-rechter van Donald Trump voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, maandag gezegd in een interview met Fox News.

Kavanaugh wordt door twee vrouwen beschuldigd van aanranding. Christine Blasey Ford komt donderdag getuigen voor een senaatscommissie die over zijn kandidatuur moet oordelen. Zij zegt dat Kavanaugh in de marge van een schoolfeestje in dronken toestand haar kleren probeerde te verwijderen, haar op een bed duwde en haar mond bedekte. Zij zou 15 geweest zijn, hij 17.

Vorige zondag was er dan Deborah Ramirez, een gewezen medestudente van Kavanaugh. Zij stelde tegenover de New Yorker dat Kavanaugh op een feestje begin jaren 80 zijn geslachtsdeel in haar gezicht had geduwd.

⚡️ 'I'm not going to let false accusations drive me out of this process,' Brett Kavanaugh told @marthamaccallum in an exclusive interview that aired on Fox News Channel Monday night:https://t.co/LNQoDB8FUa — Fox News (@FoxNews) September 25, 2018

De kandidaat-opperrechter zei in het interview met Fox News dat hij niet zal toelaten dat 'valse beschuldigingen' hem uit het nominatieproces duwen. 'We kijken uit naar een rechtvaardig proces waar ik mijn integriteit kan verdedigen, alsook mijn levenslang verleden van steun voor de waardigheid en de gelijkheid van vrouwen, te beginnen met de vrouwen die me kenden toen ik 14 was', luidde het.

Zijn vrouw Ashley sprak over een 'ongelooflijk moeilijke' situatie, zeker voor hun twee dochters. Zij zei dat ze nooit heeft getwijfeld aan haar man, een 'goede en fatsoenlijke man'.

De getuigenis van Blasey Ford voor de juridische senaatscommissie, en het aansluitende verhoor van Kavanaugh worden donderdag rechtstreeks uitgezonden.