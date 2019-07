Kan Ursula von der Leyen haar engagement ook in daden omzetten?

In Berlijn is Ursula von der Leyen omstreden. Maar in Parijs wordt ze op handen gedragen en in Brussel is ze thuis.

Ursula von der Leyen.

Op 1 november, de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de Unie stapt, krijgt de Europese Commissie een nieuwe baas. Ursula von der Leyen wordt de eerste vrouw in de functie en de eerste Duitse voorzitter van de Commissie sinds Walter Hallstein in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ze is een christendemocrate met veel bestuurservaring: ze was gedurende veertien jaar minister in de regeringen van Angela Merkel, de voorbije vier jaar op de post Defensie. Ursula von der Leyen werd overigens zestig jaar geleden i...

