'Waarom zou je een Pirelli-kalender aan de muur hangen als je er evengoed een kunt hebben met foto's van, welja, bankjes uit het niet bijzonder pittoreske, Engelse plaatsje Redditch?', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen.

Kevin Beresford, inwoner van bovengenoemd stadje, fotografeerde er twaalf. Romantische houten bankjes met een fotogenieke pub op de achtergrond en een cirkelvormige rond een boom, een metalen picknickbank zonder rugleuning en eentje mét, een smerige straatbank met peuken en lege bierblikjes eronder. Zeker is dat het geen Banksy's zijn. De foto's zijn even onverrassend als je van een vooraanstaand lid van de Britse 'Saaie Mannen Club' ( de Dull Men's Club, 10.000 leden op Facebook) kunt verwachten. En dat is ook precies de bedoeling.

'Het is voor mij een eretitel de saaiste man van het land genoemd te worden', zegt Beresford. 'De Saaie Mannen Club is overigens open voor iedereen, mits ze een saaie hobby hebben. Daarvoor hoef je overigens geen saai persoon te zijn. Er zitten behoorlijke charismatische types tussen. Tenminste, een paar.'Benches of Redditch (£ 10.00) is hard op weg een internationale bestseller te worden. 'Ik kan de vraag nauwelijks aan', zegt de gepensioneerde drukker in een ontbijtshow op de Britse TV. 'Ik moet er dagelijks minstens honderd drukken om aan de verzoeken te voldoen'. Zijn appartement is een voltijd draaiende kalenderfabriek geworden. 'Ik hoop dat ik er meer verkoop dan Meghan Markle's boek The Bench. Ik ben dol op haar en vind haar fantastisch, maar ze kan wat concurrentie gebruiken. Kalenders van sexy brandweermannen en popbands hebben hun tijd gehad'. Beresford is voorzitter en enig lid van de Organisatie voor de Waardering voor Bankjes. Iedere bank, zegt hij, heeft zijn eigen verhaal. 'Mensen gebruiken ze voor allerlei dingen, om erop uit te rusten, te slapen, te mijmeren, te lunchen en in mijn tijd om elkaar het hof te maken'. (Beresford is 69).Zijn eerste kalender in 2003 was bedoeld om Redditch op de kaart te zetten. Een heldhaftige onderneming aangezien de plaats 'drie gevangenissen had en geen bioscoop'. De doorbraak kwam met de kalender over 'Britse rotondes'. Gevolgd door successen van kalenders met postbussen en parkeerplaatsen. Een nieuwe hit dit jaar, 'the Wonderful World of Jack Grealish's calves', concentreert zich op de kuiten van de speler van Manchester City. Of, zoals de beschrijving wil, 'The perfect gift for the ladies that like calves'. Voor de jaarlijkse kalender van de Saaie Mannen Club komen de beste geestdodende, nietszeggende hobbyisten uit de hele wereld in aanmerking. Zoals Steve Silberberg uit Massachusetts die 3.161 luchtziektezakjes verzamelde en mensen met enorme verzamelingen van fietstruien, bierblikjes en voetbalstickers. Maar nergens wordt meer waarde gehecht aan saaiheid dan in Engeland, lijkt. Zo is ene David Morgan de blije bezitter van een Guinness Wereld Record voor de meeste verkeerskegels. Andrew Dowd heeft alle 2548 stations van het land gefotografeerd ('De meesten waren niet erg interessant') en Archie Workman maakt er zijn levenswerk van foto's te maken van de deksels van afvoerputjes. 'Saai is wat ik doe', vertelde Workman de plaatselijke krant. 'Ik hou ervan het gewone te vieren'.Succes is niet vanzelfsprekend, zelfs niet voor Kevin Beresford, de bekendste saaie Brit. 'Ik heb ooit een kalender gemaakt van roadkill (dieren die op snelwegen om het leven kwamen, nvdr.), maar die wilde niemand hebben'. Vooruitkijkend naar 2023 wordt het onderwerp van dat jaar vuilnisstortplaatsen. 'Dat is iets waarvoor ik het hele land ga afrijden'. En op de langere termijn heeft Beresford nog plannen voor een kalender van zorgvuldig geselecteerde plaatjes van de honderd gevangenissen die hij het afgelopen decennium fotografeerde.